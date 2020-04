Veröffentlicht am 17. April 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Zimmerbrand in Scheuerfeld – Rauchmelder verhindert Schlimmeres – Das Auslösen eines Rauchmelders machte in den Freitagnachtstunden, 17. April 2020, die Bewohner eines Wohnhauses in Scheuerfeld auf eine Brandentwicklung in ihren Räumlichkeiten aufmerksam. Eine ältere Bewohnerin des Dachgeschosses konnte daraufhin in Sicherheit gebracht werden. Die weitere Brandentwicklung unterband ein Bewohner des Erdgeschosses durch beherzten und vorbildlichen Einsatz eines Feuerlöschers. Die alarmierte Feuerwehr fand im Dachgeschoss eine Rauchentwicklung vor und setzte im Gebäude zwei Trupps mit Atemschutzgeräten ein. Sie konnten mit Hilfe der Wärmebildkamera schnell den Unterbaukühlschrank einer Küchenzeile als Brandherd identifizieren. Unter Vermeidung von Folgeschäden wurde der Kühlschrank entfernt und der umliegende Bereich der Holzverkleidung zielgerichtet mit kleinstmöglicher Wassermenge abgelöscht. Eine weitere Ausbreitung des Feuers wurde so verhindert. Insbesondere die Ausstattung mit Rauchmeldern hat bei diesem Brand frühzeitig verhindert, dass es durch tödliche Rauchgase zu einer Gefährdung von Menschenleben kam. Die insgesamt 19 Einsatzkräfte des Löschzugs Scheuerfeld sorgten anschließend für ausreichend Belüftung des Gebäudes und konnten nach intensiver Nachschau das Gebäude für die Bewohner wieder freigeben. Zur Sicherheit musste die Bewohnerin des Dachgeschosses jedoch die restliche Nacht in der Einliegerwohnung des Gebäudes verbringen. Verletzt wurde niemand. (anma) Foto: Feuerwehr Scheuerfeld