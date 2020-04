Veröffentlicht am 17. April 2020 von wwa

HAMM (Sieg) Böschung am Marktzentrum steht in Flammen – Am Mittwochabend, 15. April 2020, meldete ein aufmerksamer Bürger Flammen und Rauch zwischen einer Apotheke und dem Marktzentrum in Hamm/Sieg. Die Rettungsleitstelle in Montabaur alarmierte daraufhin die Freiwillige Feuerwehr Hamm um 19.28 Uhr. Im rückwärtigen Bereich des Marktzentrums, hinter einer der Sitzecken, stand eine Böschung in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Mit zwei C-Strahlrohren konnte die Ausbreitung des Feuers schnell verhindert werden. Noch vorhandene Glutnester wurden mit einer Wärmebildkamera aufgespürt und direkt abgelöscht. In einige Räume des Marktzentrums war der Brandrauch reingezogen. Der wurde mit einem Lüfter wieder aus dem Gebäude befördert. (am) Fotos: Alexander Müller (1), privat (1)