Veröffentlicht am 17. April 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – Am Donnerstag, 16. April 2020, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 49jähriger Fahrzeugführer mit seinem Renault Kangoo die Nisterstraße aus Richtung Rewe-Markt kommend in Richtung Im Kreuztal und hatte die Absicht nach rechts in Richtung Stadtmitte einzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 55jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem Renault Satis die bevorrechtigte Straße Im Kreuztal aus Richtung Koblenzer Straße kommend in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei, so die Polizei, circa 6.500 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei