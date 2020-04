Veröffentlicht am 17. April 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – NAUROTH – Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth öffnet mit Einschränkungen – Der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen (AWB) wird am Montag, 20. April, seinen Wertstoffhof in Nauroth (Zum alten Sand) wieder eingeschränkt öffnen. Dabei, so informiert der AWB, gilt dem bestehenden Kontaktverbot sowie dem Schutz der tätigen Mitarbeiter und der Anlieferer großes Augenmerk. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist strikt Folge zu leisten.

Die Einfahrt zum Betriebsgelände wird je nach Anliefererzahl gesteuert. Angeliefert werden dürfen lediglich drei Abfallarten, nämlich Grünschnitt bzw. Grünabfall bis zu einer Menge von maximal zwei Kubikmetern, Sperrabfall bis zu einer Menge von maximal zwei Kubikmetern (nur mit Selbstanlieferernummer) sowie Elektro- und Elektronikschrott. Anlieferer mit anderen Abfallarten werden konsequent abgewiesen. Alle Anlieferungen erfolgen kostenneutral, eine Bezahlung ist nicht möglich. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr, samstags ist geschlossen.