Veröffentlicht am 16. April 2020 von wwa

FRIESENHAGEN Ortsteil SCHLADE – Flächenbrand in Friesenhagener Ortsteil Schlade – Die Feuerwehr Friesenhagen wurde am Donnerstagmittag, 16. April 2020, um 13:48 Uhr mit dem Alarmstichwort B2.02 – Flächenbrand groß in den Friesenhagener Ortsteil Schlade alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte eine Fläche von circa 600 Quadratmetern. Das Feuer wurde zügig mit einem C – Rohr, eingesetzt von einem Angriffstrupp unter Atemschutz, bekämpft. Nach rund zehn Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Nach insgesamt 30 Minuten und dem Einsatz von 2.500 Liter Löschwasser zugesetzt mit Netzmittel, konnte Feuer aus gemeldet werden.

Die mit alarmierte Feuerwehr Freudenberg (NRW) und der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Kirchen, konnten ihre Einsatzfahrt nach der ersten Rückmeldung des Einsatzleiters der Feuerwehr Friesenhagen, abbrechen.

Der ebenfalls alarmierte und an der Einsatzstelle eingetroffene Rettungswagen der Rettungswache Morsbach (NRW), konnte den Einsatz nach kurzer Zeit ebenfalls beenden. Die Brandursache ist unklar. Verletzt wurde niemand. Insgesamt war die Feuerwehr Friesenhagen mit allen vier Fahrzeugen und 20 Kameraden im Einsatz. Die Herstellung der Einsatzbereitschaft konnte nach zwei Stunden wieder hergestellt werden. Text und Fotos: „PuMa VGFW Kirchen“