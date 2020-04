Veröffentlicht am 16. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Alltagsmasken – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.156 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 90 Todesfälle und 2953 genesene Fälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 Ahrweiler 110 1 76 7 Altenkirchen 108 4 49 25 Alzey-Worms 146 3 87 30 Bad Dürkheim 279 5 174 38 Bad Kreuznach 160 1 64 8 Bernkastel-Wittlich 116 70 27 Birkenfeld 66 37 15 Bitburg-Prüm 145 3 101 8 Cochem-Zell 122 108 5 Donnersbergkreis 101 2 61 32 Germersheim 115 1 71 10 Kaiserslautern 92 57 11 Kusel 81 56 18 Mainz-Bingen 297 8 139 28 Mayen-Koblenz 321 6 192 13 Neuwied 208 3 139 13 Rhein-Hunsrück 148 1 104 17 Rhein-Lahn-Kreis 134 3 90 11 Rhein-Pfalz-Kreis 172 2 95 15 Südliche Weinstr. 137 1 59 15 Südwestpfalz 97 2 47 17 Trier-Saarburg 153 3 85 21 Vulkaneifel 101 1 48 20 Westerwaldkreis 292 11 168 25 Stadt Frankenthal 32 2 24 10 Kaiserslautern 96 1 51 7 Koblenz 226 10 130 24 Landau i.d.Pfalz 50 21 11 Ludwigshafen 235 1 93 52 Mainz 378 7 197 32 Neustadt Weinst. 89 1 53 24 Pirmasens 30 17 12 Speyer 52 28 30 Trier 90 1 66 10 Worms 145 6 79 30 Zweibrücken 32 17 15

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.

Alltagsmasken

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich in der Videokonferenz vom 15.04.2020 darauf verständigt, das Tragen sogenannter (nicht medizinischer) Alltagsmasken oder Community Masken in öffentlichen Räumen, insbesondere beim Einkaufen und im ÖPNV, dringend zu empfehlen.

Dazu erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: „Diese einfachen Masken dienen vor allem dem Fremdschutz. In Verbindung mit dem notwendigen Abstand und den geltenden Hygienevorschriften können sie einen zusätzlichen Schutz bieten. Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, dieser Empfehlung zu folgen. Klar muss aber auch sein: Medizinische Masken sollen dem medizinischen Bereich vorbehalten bleiben. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung durch eigene Ankaufaktivitäten.“

Die Ministerin ermutigte die vielen Initiativen im Land zur Herstellung dieser einfachen Masken: „Es ist ein tolles Zeichen, dass es jetzt sehr viele Initiativen gibt, die diese Alltagsmasken für andere Menschen nähen. Auch das Land unterstützt unter www.wir-tun-was.rlp.de diese ehrenamtlichen Initiativen. Über das Förderprogramm zur Unterstützung selbstorgansierter, bürgerschaftlicher Initiativen können für diese Projekte eine Förderung von bis zu 500 Euro beantragt werden.“