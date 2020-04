Veröffentlicht am 16. April 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Trotz schwieriger Zeiten „Frohe Ostern“ im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Das Leben dieser Tage ist geprägt von ständigen Anpassungen an geänderte Umstände, wie auch kürzlich das Feiern des Osterfestes im Seniorenzentrum. Hier musste den Bewohnern der geplante feierliche Ostergottesdienst abgesagt werden. Auch musste man auf die liebevollen Umarmungen der Angehörigen verzichten, die sonst regelmäßigen zu Besuch kamen. Doch Not macht ja bekanntermaßen erfinderisch, und so gab es stattdessen ein Kirchenmusikkonzert, dem die Bewohner mit geöffneten Fenstern beiwohnen konnten. Bekannte Kirchenlieder aber auch Klänge aus Afrika waren zu hören, als Christian Hählke und Wolfgang Ehlgen die Musik auf Ihren Instrumenten (Flügelhorn und Tenorhorn) auf dem Gelände des Seniorenzentrums erklingen ließen. Um 10:00 Uhr sangen alle zusammen das Lied „Großer Gott wir loben dich“ und mit der „Ode an die Freude“, unserem Europa-Lied, beendeten Christian Hählke und Wolfgang Ehlgen die feierliche Stunde, die unter diesen Umständen als Zeichen der Hoffnung ganz besonders in Erinnerung bleiben wird. Ein großes Gefühl der Dankbarkeit kam bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern auf, denn die vielen Aufmerksamkeiten, die sie in dieser so schweren Zeit erreichten, waren einfach überwältigend. So wurden ihnen symbolische Grüße, wie mit einer Osterkerzen und Palmzweigen von den Kirchengemeinden geschenkt, aber noch wertvoller waren ihnen die zahlreichen Briefe aus der Nachbarschaft sowie selbst gemalte Bilder und kleine Bastelarbeiten von Kindern aus der ganzen Umgebung, aus Nah und Fern. (anar) Foto: DRK Seniorenzentrum AK