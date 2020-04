Veröffentlicht am 16. April 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neues Angebot der Kreisvolkshochschule: Französisch-Onlinekurs behandelt das Passé composé – Homeoffice, Kurzarbeit oder möglicherweise eine Menge an Freizeit, die so nicht geplant war und zum Schutz für jeden auch noch vorwiegend zu Hause verbracht werden soll: Die Ausbreitung des Corona-Virus bestimmt den Alltag. Auch die Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS) hat seit Mitte März alle laufenden Kurse unterbrochen. Wenn Interessenten aber nicht mehr in die Volkshochschule kommen können, kommt die Volkshochschule zu ihnen. Onlinegestütztes Lernen ist eine Möglichkeit, dass zum Beispiel der Wunsch Sprachen zu lernen oder vorhandenes Wissen auszubauen, auch in außergewöhnlichen Zeiten umgesetzt werden kann.

Der aktuelle Französisch-Onlinekurs der KVHS ab Montag, 27. April, wendet sich an all diejenigen, die bereits gute Französischkenntnisse besitzen (Sprachniveau A2), aber diese in einer bestimmten grammatikalischen Frage, nämlich dem Passé composé, vertiefen wollen. Es entspricht dem deutschen Perfekt und rückt aus, dass eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen wurde. Im Kurs mit insgesamt fünf Arbeitsmodulen werden die Regeln zur Bildung und Verwendung des Passé composé vermittelt. In den dazugehörigen Übungen wird das getestet und durch die Kursleitung gegebenenfalls korrigiert. Jeweils zu Beginn der Woche werden die aufeinander aufbauenden Inhalte per Mail, gemeinsam mit den zu erledigenden Übungen, versendet und bis zum Ende der Woche wieder an die Kursteilnehmenden zugrückgeschickt, bevor es dann inhaltlich weitergeht. Auch telefonische Beratung zu festgelegten Zeiten ist Teil des Angebotes.

Eingeladen sind alle, die rund drei Jahre Schul-Französisch mitbringen oder entsprechende Vorkenntnisse haben und diese unruhigen Zeiten nutzen möchten, die Verwendung des Passé composé in den Griff zu bekommen. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Anmeldungen nimmt die KVHS Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).