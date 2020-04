Veröffentlicht am 16. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 111 Infizierte, 66 Geheilte – Im Kreis Altenkrichen gibt es erneut einen moderaten Anstieg bei der Anzahl der an Covid-19 erkrankten Personen: Mit Stand vom 16. April, 12 Uhr, sind hier 111 Menschen und damit vier mehr als am Vortag positiv getestet worden, 66 davon sind geheilt. Drei Männer und eine Frau – alle vier Bewohner des St. Vinzenhauses Gebhardshain – sind in den letzten Tagen verstorben. Sechs Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, und zwei aus Italien stammende Patienten werden im Kirchener Krankenhaus behandelt.

Die Übersicht der nachgewiesenen Infektionen nach Verbandsgemeinden und die Veränderungen zum Vortag:

Altenkirchen-Flammersfeld: 16

Betzdorf-Gebhardshain: 41 (+2)

Daaden-Herdorf: 20 (+2)

Hamm: 0

Kirchen: 24

Wissen: 10