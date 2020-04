Veröffentlicht am 16. April 2020 von wwa

KIRCHEIB – Kita Knolle macht sich auf den Weg eine „Marte-Meo-Einrichtung“ zu werden – In der Zeit von September 2019 bis März 2020 begab sich das pädagogische Team gemeinsam auf den Weg zur hausinternen Weiterbildung zum „Marte Meo-Practitioner“.

Kita-Leiterin Anika Talhoff absolvierte diese Ausbildung bereits im Jahr zuvor und war seither „Feuer und Flamme“ für die Marte Meo-Methode. Ihre Begeisterung von dieser, von der Niederländerin Maria Arts in den siebziger Jahren entwickelten Methode zur Unterstützung von Entwicklungsprozessen, konnte sie in ihr Team erfolgreich weitervermitteln.

Was heisst „Marte Meo“???

Marte Meo bedeutet „aus eigener Kraft“ und knüpft an den bereits vorhandenen Ressourcen und Stärken der Menschen an. – Marte Meo ist überall da einsetzbar, wo Menschen etwas an ihrer zwischenmenschlichen Interaktion verbessern möchten.

Mit Hilfe dieser Methode erfahren Eltern und Erzieher, wie sie ihr Kind (besser) unterstützen, fördern und leiten können.

Anhand von Videoaufnahmen aus Alltagssituationen ist es weitaus hilfreicher eigene Verhaltensweisen zu erkennen und die daraus entstehenden Entwicklungschancen zu nutzen. „Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte!“ Marte Meo nutzt somit die Kraft der Bilder und liefert ganz konkrete Informationen, welches Verhalten die Entwicklung von Kindern (…) fördern und daher verstärken kann. Weltweit konnte sich die Methode schon in über 50 Ländern erfolgreich etablieren und findet auch bei uns immer mehr Anklang.

Mit Referentin Dipl. Päd. Sandra Schmidt, Marte Meo-Beraterin, die u.a. auch für die VHS Altenkirchen tätig ist, konnten nun die ersten gemeinsamen Schritte im Team Knolle Bolle in Richtung Marte Meo-Kita gegangen werden.

An sechs Weiterbildungstagen wurden die Erzieher und Erzieherinnen der Einrichtung geschult, diese Methode zu erlernen und erfolgreich anzuwenden.

Alle pädagogischen Fachkräfte der Kita Knolle Bolle erhielten nach Abschluss ihrer Weiterbildung am 07. März 2020 ihre Bescheinigungen zum „Marte Meo-Practitioner“.

Durch Vermittlung dieser Supervisionsmethode konnte das Team gemeinsam eine Qualifizierung erlangen, die für sie nicht nur eine hohe Praxisrelevanz aufweist, sondern auch den pädagogischen Alltag -nicht nur mit den Kindern- bereichert.

Wer nun ein wenig neugierig auf Maria Aarts und die Marte Meo-Methode geworden ist, besucht am besten am 12.09.2020 den von der VHS Altenkirchen organisierten Fachtag mit einem Vortrag von Dipl.Päd. Sandra Schmidt oder informiert sich unter: www.vhs.kreis-ak.eu.