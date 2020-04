Veröffentlicht am 15. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Vierter Todesfall im Kreis – 97-jährige Bewohnerin des St. Vinzenzhauses in Gebhardshain verstorben – Jetzt 107 Infizierte und 66 Geheilte – Die Kreisverwaltung Altenkirchen informiert über einen weiteren Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Am 14. April verstarb im Seniorenheim St. Vinzenhaus eine 97jährige Frau mit Vorerkrankungen. Drei Bewohner mit Vorerkrankungen im Alter von 86, 87 und 89 Jahren waren in den letzten Tagen verstorben.

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Erkrankungen im Kreis Altenkirchen liegt mit Stand vom 15. April, 12 Uhr, bei 107, am Vortag waren es 105. 66 Frauen und Männer sind geheilt.

Vier Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, und zwei aus Italien stammende Patienten werden im Kirchener Krankenhaus behandelt.

Die Übersicht der nachgewiesenen Infektionen nach Verbandsgemeinden und die Veränderungen zum Vortag:

Altenkirchen-Flammersfeld: 16

Betzdorf-Gebhardshain: 39 (+1)

Daaden-Herdorf: 18 (+1)

Hamm: 0

Kirchen: 24

Wissen: 10