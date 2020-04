Veröffentlicht am 15. April 2020 von wwa

KIRCHEN – Einbruch in die psychiatrische Institutambulanz und Tagesklinik – In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag, 12. auf 13. April 2020, sind unbekannte Täter in die psychiatrische Institutambulanz in der Brückenstraße 1 sowie in die psychiatrische Tagesklinik in der Brückenstraße 3 in Kirchen eingebrochen. Durch das Aufbrechen einer Nebeneingangstür gelangten sie in den Gebäudekomplex. Hier durchsuchten sie zielgerichtet die Räumlichkeiten und entwendeten u.a. Elektronikwaren. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei