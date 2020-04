Veröffentlicht am 15. April 2020 von wwa

WINDHAGEN – Verkehrsunfallflucht auf der K 25 bei Windhagen – Am Dienstagabend, 14. April 2020, kam es um 22:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 25 zwischen Hallerbach und Windhagen. Auf der Strecke berührten sich die beiden Außenspiegel der entgegenkommenden Fahrzeuge, wobei die Seitenscheibe des PKW der Geschädigten eingeschlagen wurde. Die Frau erlitt dadurch eine leichte Schnittverletzung. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellungen seiner Person und die Art der Beteiligung zu ermöglichen. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden werden, die auf ein weißes Fahrzeug hindeuten, vermutlich ein Hyundai i30. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei