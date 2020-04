Veröffentlicht am 15. April 2020 von wwa

ASBACH – Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Germscheid – Am Dienstagnachmittag, 14. April 2020, zwischen 14:00 bis 18:00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses in der Ringstraße in Asbach, Ortsteil Germscheid, aufzuhebeln. Nachdem dieser Versuch scheiterte, wurde durch die Täter eine seitliche Kellereingangstür aufgehebelt. Anschließend zerstörten die Täter mit Brachialgewalt eine Zugangstür zum Wohnbereich und durchsuchten delikttypisch das Anwesen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei verließen die Täter ohne Beute das Anwesen. Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung meldete eine Nachbarin ein ortsfremdes Fahrzeug, dass ihr gegen 17:30 Uhr aufgefallen sei. Hierbei handelte es sich um ein dunkles Fahrzeug mit Siegburger Kennzeichen, das an der Straße direkt vor dem Tatobjekt gehalten habe. In dem Fahrzeug soll eine junge, männliche Person mit dunklen Haaren und Sonnenbrille gesessen haben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email:

pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei