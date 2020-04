Veröffentlicht am 14. April 2020 von wwa

CORONA – NEUWIED – Aktuell 200 positive Fälle im Kreis Neuwied, darunter drei Todesfälle / Sechs Corona-Ambulanzen in Betrieb, siebte Ambulanz im Aufbau – Über das Osterwochenende hat sich die Zahl der positiven Corona Fälle im Landkreis auf insgesamt 200 erhöht, darunter auch ein dritter Todesfall. Die Fälle verteilen sich auf die Stadt Neuwied: 70, VG Asbach: 29, VG Bad Hönningen: 15, VG Dierdorf: 5, VG Linz: 21, VG Puderbach: 9, VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 29 und VG Unkel: 22.

Der Landkreis Neuwied besitzt mittlerweile landesweit das dichteste Netz von Corona-Ambulanzen: 6 Standorte sind in Betrieb und ein weiterer im Aufbau. Dies sichert die flächendeckende Versorgung der an Corona erkrankten Personen sowie Untersuchung der Verdachtsfälle. „Gemeinsam mit den Hausärzten in den Regionen und mit Unterstützung der Verbandsgemeinden und Stadt Neuwied haben wir in kurzer Zeit eine intakte Infrastruktur aufgebaut. Nach Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung RLP stehen wir damit an der Spitze der landesweiten Entwicklung,“ freut sich Landrat Achim Hallerbach über das Netzwerk an Corona-Ambulanzen.

Neben einer Entlastung der Hausarztpraxen, werden damit insbesondere die fünf Krankenhäuser im Landkreis Neuwied entlastet. Dies ist ein wichtiges Ziel der strategischen Planung, um die Ambulanzen der Krankenhäuser frei zu halten. Die Krankenhäuser haben in den vergangenen Wochen Operationspläne angepasst, nur noch die wichtigen Operationen durchgeführt, elektive Patienten nach Hause entlassen, den Bereich für Intensivbehandlungen ausgebaut und Beatmungsplätze aufgestockt. Ferner wurde Personal umgeschichtet und kurzfristig auf die Intensivpflege geschult und ausgebildet. So wurde Zeit geschaffen und auch gewonnen, um stationäre Kapazitäten in den Krankenhäusern auszubauen. „Dies war nur möglich, weil wir frühzeitig mit den Planungen und Umsetzungen begonnen haben und wir damit in eine bürgerorientierte Versorgungsstrategie investiert haben,“ beschreibt Landrat Hallerbach die Maßnahmen und bedankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Ziel der Corona-Ambulanzen ist eine adäquate Behandlung von Patientinnen und Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen. Außerdem sollen diese Patientengruppen aus dem Regelbetrieb der Praxen herausgehalten sowie Hausarztpraxen und die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlastet werden. Termine werden nur nach telefonischer Anmeldung über die Hausärzte vergeben. Um einen besseren Überblick zu geben wurde eine interaktive Landkarte mit allen Standorten sowie den Krankenhäusern erstellt. Hier gibt es auch die jeweiligen Kontaktdaten und wichtige Informationen: https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Home/Aktuelles/Informationen%20zu%20Corona/Corona/Karte%20Versorgungsnetzwerk/