Veröffentlicht am 14. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivbehandlungskapazitäten in Rheinland-Pfalz

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.939 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 77 Todesfälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Ahrweiler 109 1 Altenkirchen 99 3 Alzey-Worms 135 1 Bad Dürkheim 273 4 Bad Kreuznach 148 1 Bernkastel-Wittlich 114 Birkenfeld 64 Bitburg-Prüm 132 3 Cochem-Zell 121 Donnersbergkreis 97 1 Germersheim 114 1 Kaiserslautern 88 Kusel 81 Mainz-Bingen 272 8 Mayen-Koblenz 315 6 Neuwied 197 2 Rhein-Hunsrück 138 1 Rhein-Lahn-Kreis 131 2 Rhein-Pfalz-Kreis 162 2 Südliche Weinstr. 135 1 Südwestpfalz 95 2 Trier-Saarburg 144 3 Vulkaneifel 99 1 Westerwaldkreis 288 10 Stadt Bisher bekannt Todesfälle Frankenthal 31 Kaiserslautern 88 1 Koblenz 214 9 Landau i.d.Pfalz 50 Ludwigshafen 222 1 Mainz 358 6 Neustadt Weinst. 86 1 Pirmasens 27 Speyer 50 Trier 90 Worms 141 6 Zweibrücken 31

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter vor Ort am Wochenende und an Feiertagen in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantänemaßnahmen gebunden sind, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert.

Ausbau der Intensivbehandlungskapazitäten in Rheinland-Pfalz schreitet voran

„Die Zahl der COVID-19-Patientinnen und Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, hat sich in der letzten Woche nur geringfügig erhöht“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Am 7. April wurden wegen COVID-19 349 Patientinnen und Patienten in den rheinland-pfälzischen Kliniken behandelt, von denen 133 auf der Intensivstation lagen. Hiervon mussten 107 beatmet werden. Am 14. April waren es 358 Patientinnen und Patienten, von denen 120 intensivpflichtig waren und 108 beatmet wurden. Auch in den Tagen dazwischen bewegten sich die Zahlen auf einem vergleichbaren Niveau.

Der Ausbau der Intensivbehandlungskapazitäten in Rheinland-Pfalz schreitet zudem weiterhin voran. Das Ministerium unterstützt die Krankenhäuser bei der Schaffung zusätzlicher Beatmungsplätze. Gemeinsames Ziel ist eine Steigerung der Beatmungsplätze um 50%. „Es ist uns gelungen die Überwachungskapazitäten auf 127 Prozent und die Beatmungskapazitäten auf 145 Prozent zu steigern. Ich bin zuversichtlich, dass wir den angestrebten Aufwuchs an Behandlungskapazitäten realisieren können – damit die Patienten bedarfsgerecht versorgt werden können“, so die Ministerin.