CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: 105 Infizierte im Kreis, 58 Geheilte – Der Anstieg bei den Covid-19-Erkrankungen im Kreis Altenkirchen fällt zu Wochenbeginn erneut moderat aus: Am 14. April, 13 Uhr, waren beim Kreis-Gesundheitsamt 105 Infektionen nachgewiesen, am Vortag waren es 101. Die Zahl der Geheilten liegt jetzt bei 58. Drei Personen mit Vorerkrankungen im Alter von 86, 87 und 89 Jahren sind verstorben. Dabei handelt es sich um Bewohner des Seniorenheims St. Vinzenzhaus in Gebhardshain.

Drei Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, werden weiterhin im Kirchener Krankenhaus behandelt, ebenso zwei aus Italien stammende Patienten, einer von ihnen konnte nach erfolgreicher Beatmungstherapie mittlerweile auf Normalstation verlegt werden.

Die Übersicht der nachgewiesenen Infektionen nach Verbandsgemeinden:

(In der Übersicht vom 13. April ist es aufgrund von Übertragungsfehlern teilweise zu falschen Angaben gekommen, diese sind in der folgenden Tabelle korrigiert und berücksichtigt.)

Altenkirchen-Flammersfeld: 16

Betzdorf-Gebhardshain: 38

Daaden-Herdorf: 17

Hamm: 0

Kirchen: 24

Wissen: 10