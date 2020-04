Veröffentlicht am 14. April 2020 von wwa

NEUWIED – Hund biss Frau ins Gesicht – Von der Rettungsleitstelle wurde am Karfreitag, 10. April 2020, eine Gesichtsverletzung nach Hundebiss gemeldet. Es stellte sich heraus, dass die 43jährige Frau den Hund ihrer Arbeitskollegin gestreichelt hatte. Der Hund wurde an der Leine geführt. Der Dobermann-Mischling hat nach Angaben der Hundehalter panische Angst vor Fahrrädern. Unglücklicherweise fuhr, während die Frau den Hund streichelte, ein Fahrrad vorbei, worauf der Hund erschrak und ihr ins Gesicht biss. Der Hundehalter regierte sofort und zog den Hund an der Leine zurück. Der Biss konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Zur Versorgung der Wunde wurde die Geschädigte ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Quelle: Polizei