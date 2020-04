Veröffentlicht am 14. April 2020 von wwa

HEDDESDORF – Brand eines Plastikblumenkübels auf einem Balkon in Heddesdorf – Am Ostermontag, 13. April 2020, wurde eine brennender Plastikblumenkübel auf einem Balkon gemeldet, der flüssige Plastik laufe bereits den Balkon herunter. Das Feuer wurde durch die Feuerwehrkräfte gelöscht. Es ist lediglich geringer Schaden am Balkon entstanden. Verletzt wurde niemand. Zum Brandzeitpunkt stand das Haus aufgrund eines Besitzerwechsels leer, der 53jährige Eigentümer gab an, am Morgen im Haus gewesen zu sein und vermutlich seine brennende Zigarettenkippe nicht sorgsam im Blumenkübel gelöscht zu haben. Im Einsatz befanden sich 16 Kräfte der Feuerwehr. Quelle: Polizei