NIEDERBIEBER – Brand von Unterholz in Niederbieber – Am Ostermontag, 13. April 2020, wurde ein größerer Waldbrand in Niederbieber gemeldet. Das auf circa fünf Quadratmeter brennende Unterholz konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Niederbieber gelöscht werden. Ursache des Brandes waren Grillkohlen, die nach Säuberung des Grills im Wald entsorgt wurden. Die verantwortliche 36jährige Person versuchte mit eigenen Mitteln den aufkeimenden Brand zu löschen, was jedoch misslang. Verletzt wurde durch den Brand niemand, die Freiwillige Feuerwehr Niederbieber war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Quelle: Polizei