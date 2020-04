Veröffentlicht am 13. April 2020 von wwa

GRÜNEBACH – Fahrzeugführer mit Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss – Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf fiel in der Hauptstraße in der Ortslage Grünebach am Sonntagabend, 12. April 2020, gegen 21:00 Uhr ein Pkw auf, der mit unsicherer Fahrweise geführt wurde. Bei der folgenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von verbotenen Betäubungsmitteln bei dem 59jährigen Fahrzeugführer. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe beim Fahrzeugführer entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei