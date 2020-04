Veröffentlicht am 13. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Dritter Todesfall im Kreis – 86 Jährige im St. Vinzenzhaus in Gebhardshain verstorben – Weiterhin 101 Infizierte kreisweit – Im Zuge der Corona-Pandemie gibt es einen dritten Todesfall im Kreis Altenkirchen: Am Ostermontag, 13. April, verstarb eine positiv auf die Corona-Erkrankung getestete 86jährige Bewohnerin mit Vorerkrankungen im St. Vinzenzhaus in Gebhardshain. Dort waren in den letzten Tagen etliche Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet worden. Zwei Männer mit Vorerkrankungen im Alter von 89 und 87 Jahren verstarben.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis hat sich am Ostermontag gegenüber Ostersonntag nicht verändert, sie liegt mit Stand von 12.30 Uhr bei 101. 48 Personen sind geheilt. Drei Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, werden weiterhin im Kirchener Krankenhaus behandelt. Hinzu kommen zwei aus Italien stammende Patienten, einer von ihnen konnte nach erfolgreicher Beatmungstherapie mittlerweile auf Normalstation verlegt werden.

Die Übersicht nach Verbandsgemeinden weist aufgrund der positiv getesteten Bewohner und Mitarbeiter im Gebhardshainer St. Vinzenhaus einen Schwerpunkt für die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain aus:

Altenkirchen-Flammersfeld: 18

Betzdorf-Gebhardshain: 34

Daaden-Herdorf: 16

Hamm: 0

Kirchen: 24

Wissen: 9