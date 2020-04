Veröffentlicht am 13. April 2020 von wwa

BETZDORF – Stefan Stark bleibt der SG 06 treu – Auch 20/21 Trainer der „Ersten“ – Wer glaubt, dass in den lokalen Fußballvereinen eine „Corona-Starre“ eingetreten ist. Natürlich arbeiten alle Gliederungen auch an den Vorbereitungen für die Saison 20/21. Die SG 06 Betzdorf gab nun bekannt, dass man auch in der kommenden Saison auf Stefan Stark als Trainer der „Ersten“ zählen kann.

Stark, der seit diesem Jahr dem neuen Vorstand auch als Abteilungsleiter Fußball angehört, ist für die SG 06 – so der Verein – ein Glücksgriff und man freut sich sehr, dass man auch in Zukunft auf den guten und erfahrenen Trainer zählen darf. Dabei zählt für den Verein nicht nur die sportliche Komponente. Vorsitzender Timo Unkel: „Stefan ist menschlich einfach ein toller Typ“. Stark habe entscheidend dazu beigetragen, dass sich ein äußerst produktiver Austausch zwischen Stark als Trainer und Abteilungsleiter, Mannschaft und Vorstand entwickelt habe. Stark und Jugendleiter Torsten Henseler haben gleichzeitig die Verbindung zwischen „Erster“ und den Jugendmannschaften verstärkt und ausgebaut. Henseler und Unkel bestätigen deshalb gerne „Stefan Stark trägt entscheidend dazu bei, dass auf dem Bühl zusammenwächst, was zusammengehört.

Stark ist es augenscheinlich leichtgefallen, sich weiter für die Grün-Weißen auf dem Bühl zu entscheiden. In einem Statement bekennt der „Es macht sehr viel Spaß mit der Mannschaft zusammen zu arbeiten. Ich fühle mich sehr wohl in Betzdorf und möchte daran mitarbeiten das es bei der SG weiter aufwärts geht.“ Natürlich ist auch auf dem Bühl die COVID-19-Pandemie ein Thema. Stark würde sich wünschen, dass die laufende Saison noch weitergespielt würde, aber letztlich kann er sich das nicht vorstellen. Doch, so Stark, „Die Gesundheit aller ist aber auch deutlich wichtiger wie der Fußball“.

In der Saison 20/21 wird Stark mit einer Mannschaft weiterarbeiten können, in der es keine allzu großen Veränderungen gibt: „Sehr schön ist es das, fast der komplette Kader für die nächste Saison zugesagt hat.“ Als Ziel für die neue Saison nennt der Trainer die Weiterentwicklung der Mannschaf als Team und auch der einzelnen Spieler, um in der >Spielzeit 20/21 erfolgreicher zu sein als in dieser Saison. Und noch etwas hat sich der Trainer vorgenommen: „Weiter ist es ein Ziel die Spieler, die aus der A-Jugend kommen zu integrieren und ihnen die Möglichkeit zu geben im Seniorenfußball Fuß zu fassen.“