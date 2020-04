Veröffentlicht am 13. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.842 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 71 Todesfälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Ahrweiler 109 1 Altenkirchen 99 2 Alzey-Worms 132 1 Bad Dürkheim 271 4 Bad Kreuznach 145 1 Bernkastel-Wittlich 111 Birkenfeld 64 Bitburg-Prüm 129 3 Cochem-Zell 121 Donnersbergkreis 87 1 Germersheim 114 1 Kaiserslautern 87 Kusel 80 Mainz-Bingen 268 6 Mayen-Koblenz 314 6 Neuwied 197 2 Rhein-Hunsrück 137 Rhein-Lahn-Kreis 131 2 Rhein-Pfalz-Kreis 159 2 Südliche Weinstr. 135 1 Südwestpfalz 93 2 Trier-Saarburg 137 3 Vulkaneifel 93 1 Westerwaldkreis 274 9 Stadt Bisher bekannt Todesfälle Frankenthal 31 Kaiserslautern 88 1 Koblenz 212 9 Landau i.d.Pfalz 49 Ludwigshafen 202 1 Mainz 355 5 Neustadt Weinst. 86 1 Pirmasens 26 Speyer 48 Trier 88 Worms 140 6 Zweibrücken 30

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.