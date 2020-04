Veröffentlicht am 13. April 2020 von wwa

BETZDORF – Fahrzeugführer auf der B 62 unter Alkoholeinfluss am Steuer – Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurde ein Autofahrer, der die B 62 aus Richtung Wissen in Richtung Kirchen(Sieg) mit auffälliger Fahrweise befuhr, in der Ortslage Betzdorf am Sonntagabend, 12. April 2020, gegen 22:00 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe bei dem 29jährigen Fahrzeugführer entnommen, dessen Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige eingeleitet. Quelle: Polizei