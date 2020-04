Veröffentlicht am 12. April 2020 von wwa

KIRCHEN-FREUSBURG – Brand von Wald- und Wiesengelände – Zu einem Waldbrand bei dem circa 12 Quadratmeter Wald und Wiese in Mitleidenschaft gezogen wurden kam es am Samstag, 11. April 2020, gegen 19:30 Uhr. Am Ende der „Giebelwaldstraße“ in Richtung Waldgelände wurde der Brand festgestellt und von der Freiwilligen Feuerwehr erfolgreich bekämpft. Diese war mit 21 Mann für die Löscharbeiten vor Ort. Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf, diese dauern derzeit noch an. Quelle: Polizei