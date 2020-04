Veröffentlicht am 12. April 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Verkehrsunfall auf der Kirchstraße in Scheuerfeld – Zwei Personen verletzt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag, 11. April 2020, gegen 16:20 Uhr auf der Kirchstraße in Scheuerfeld. Ein 20jähriger Fahrer eines Seat beabsichtigte auf den dortigen REWE-Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommen Toyota der von einem 29jährigen Mann gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, hierbei wurden beide Fahrer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Quelle: Polizei