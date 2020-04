Veröffentlicht am 12. April 2020 von wwa

MUDERSBACH – Versuchter Automatenaufbruch an Autowaschanlage in Mudersbach – In der Stahlwerkstraße in Mudersbach versuchte am Samstagmorgen, 11. April 2020, gegen 04:35 Uhr ein männlicher Täter einen Münzautomaten einer SB-Waschanlage aufzubrechen. Da diese Automaten jedoch alarmgesichert sind blieb es beim Versuch. Der Täter flüchtete nach Auslösung des Alarms zu Fuß und ohne Beute in Richtung Mudersbach und ließ einen beschädigten Automaten zurück.

Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de Quelle: Polizei