Veröffentlicht am 12. April 2020 von wwa

FRIESENHAGEN – Motorradfahrer bei Unfall auf der L 279 schwer verletzt – Auf der Strecke von Friesenhagen nach Katzwinkel (L 279) verunglückte am Freitagnachmittag, 10. April 2020, gegen 14:45 Uhr auf Höhe Hohhäuschen ein 28jähriger Motorradfahrer mit seinem Sozius. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit wurde das Krad aus einer Kurve getragen, geriet auf den seitlichen Schotter und rutschte weg. Während der Beifahrer unverletzt blieb, zog sich der Fahrer einen Bruch des Schlüsselbeins sowie einiger Rippen zu und wurde zur Behandlung nach Siegen in das Jung-Stilling-Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand indes nur leichter Sachschaden. Quelle: Polizei