Veröffentlicht am 12. April 2020 von wwa

WISSEN – Windwurf behindert Durchfahrt – Bei der anhaltenden Trockenheit steigt die Gefahr von Waldbränden ganz enorm. Betroffen sind in erster Linie abgestorbene Fichten, die fast wie Fackeln wirken. Ein Funke genügt und alles steht in Flammen. Bei den ohnehin dann schwierigen Löscharbeiten brauchen die Rettungskräfte ganz bestimmt keine Barrieren, die die Zufahrten versperren. An manchen Stellen liegen nämlich noch umgestürzte Baumstämme vom letzten Sturm über den Waldwegen. Sollte hier der Ernstfall eintreten, ergeben sich bei der Anfahrt zu einem Brandgebiet erhebliche Zeitverzögerungen. Gesehen im Nistertal zwischen Wissen und Helmeroth.