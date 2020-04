Veröffentlicht am 12. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Zahl der Infizierten im Kreis steigt auf 101 – Am Osterwochenende verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen einen erneuten Anstieg der mit Covid-19 infizierten Personen im Kreis: Am Sonntag, 12. April, 13 Uhr, weist die Statistik insgesamt 101 Frauen und Männer aus, die seit Mitte März positiv auf die Corona-Infektion getestet wurden. Am Tag zuvor waren es 96. 48 davon sind genesen.

Zwei Männer im Alter von 87 und 89 Jahren mit Vorerkrankungen, die im Gebhardshainer St. Vinzenhaus lebten, waren in den letzten Tagen verstorben. Drei Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, werden aktuell im Kirchener Krankenhaus behandelt, ebenso zwei aus Italien stammende Patienten.