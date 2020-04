Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Niemand ist allein: Wo es Hilfe gibt in schwierigen Zeiten – Die aktuelle Situation stellt jeden vor eine große Aufgabe. Dem gewohnten Alltagsgeschehen kann nicht mehr nachgegangen werden, der wöchentliche Einkauf ist mit hohen Sicherheitsmaßnahmen verbunden und soziale Kontakte sind auf ein Minimum zu beschränken. Sämtliche Schulen und Kitas sind geschlossen und neben der Herausforderung die Betreuung der Kinder sicherzustellen, plagen viele Familien finanzielle Nöte.

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie sind für alle spürbar. Das Jugendamt der Kreisverwaltung Altenkirchen hat eine Reihe von Kontaktdaten zusammengestellt für alle die, die reden wollen oder Hilfe benötigen in komplizierten familiären Situationen: „Wenn Ihnen alles über den Kopf wächst, Sie einfach jemanden zum Reden brauchen, die Auseinandersetzungen kein Ende nehmen oder Sie aktive Unterstützung in Notsituationen benötigen, dann sind erfahrene Mitarbeiter eines der bundesweiten oder regionalen Beratungsangebote im Landkreis Altenkirchen aktiv an Ihrer Seite“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Ein Überblick:

Bundesweite Angebote

Beratung in allgemeinen Lebenslagen (24 Stunden/Tag)