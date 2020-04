Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

HERDORF – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Herdorf – Am Freitagabend, 10. April 2020, gegen 21.16 Uhr, wurde ein 43jähriger Mann als Fahrer eines Pkw in Herdorf, in der Schneiderstraße kontrolliert. Er gab zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Diese Aussage hielt jedoch nicht lange stand. Eine datenmäßige Überprüfung ergab, dass ihm bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde und er damit unberechtigt unterwegs war. Nun gibt es eine weitere Strafanzeige und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Quelle: Polizei