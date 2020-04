Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

BETZDORF – Fahrt unter Drogeneinfluss in Betzdorf – Am Freitagnachmittag, 10. April 2020, gegen 16.40 Uhr, wurde eine 19jährige Pkw-Fahrer in Betzdorf, in der Wilhelmstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei