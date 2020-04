Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

FRIESENHAGEN – Fahrradunfall auf der L 278 – eine Person verletzt – Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 10. April 2020, gegen 14.58 Uhr, auf der L 278 zwischen Morsbach und Friesenhagen. Eine 49jährige und eine 44jährige Radfahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die L 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Friesenhagen. Beim Befahren einer leichten Rechtskurve touchierte die 44jährige mit ihrem Vorderrad das Hinterrad der vor ihr fahrenden 49jährigen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und zu Fall. Hierbei stürzte sie auf die Leitplanke und verletzte sich, am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Quelle: Polizei