Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

RENGSDORF – Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss – Am Freitagnachmittag, 10. April 2020, ereignete sich in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde die flüchtige 58jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf ermittelt. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Daher wurde ihr auf der Dienststelle in Straßenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Noch keine zwei Stunden später erreichte die Polizeiinspektion die Mitteilung, dass die Frau wieder mit dem PKW unterwegs sei. Sie wurde erneut angehalten und kontrolliert. Sie wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Quelle: Polizei