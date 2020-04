Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

BURGLAHR – Waldbrand auf 1500 qm in Burglahr – Am Karfreitag, 10. April 2020, wurde die Feuerwehr Oberlahr gegen 15.00 Uhr zu einem Böschungsbrand in einem Waldstück oberhalb von Burglahr-Heckerfeld alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges brannten bereits rund 500 Quadratmeter Unterholz.

„Wir ließen sofort aufgrund der fehlenden Wasserversorgung und rasend schnellen Brandausbreitung weitere Einheiten nachalarmieren“, erklärt Wehrführer und Einsatzleiter André Wollny vom Oberlahrer Löschzug. Die Wehrleute hielten das Feuer mit dem Inhalt des mitgeführten Wassertanks und mehreren Strahlrohren unterhalb der Brandstelle in Schach, hangaufwärts breitete sich das Feuer aber aufgrund der vielen trockenen Äste und des Totholzes weiter aus. Nach Eintreffen der nachalarmierten Tanklöschfahrzeuge aus Pleckhausen, Neustadt und Weyerbusch, gelang es den Kräften das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Die Löschfahrzeuge fuhren hierzu abwechselnd im sogenannten Pendelverkehr in der Ortslage Burglahr, Wasser aus dem Hydrantennetz entnehmen und brachten dieses wieder an die Brandstelle. VG-Wehrleiter Björn Stürz aus Altenkirchen war ebenfalls zur Einsatzstelle geeilt, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Gegen 18.00 Uhr konnte „Feuer aus“ von der Einsatzstelle gemeldet werden. Betroffen war letztlich eine Brandstelle von rund 1.500 Quadratmeter. Gegen 21.00 Uhr wurde die Brandstelle nochmals kontrolliert, jedoch ohne Ergebnis. Die Reinigungsarbeiten zogen sich bis in den späten Abend. Insgesamt waren rund 60 Kräfte der Einheiten Oberlahr, Pleckhausen, Neustadt/Wied und Weyerbusch im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Polizei Straßenhaus. Text und Foto: PM FFO