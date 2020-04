Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

WEITEFELD – Zeugen zu Verkehrsrowdy gesucht – Ein rücksichtsloser Pkw-Fahrer war am Donnerstagabend, 09. April 2020, gegen 23:15 Uhr in Weitefeld unterwegs. Mit seiner getunten Limousine, vermutlich vom Typ Daimler-Benz, raste er mehrfach durch die Ortslage, die Reifen dabei durchdrehend, und entfernte sich schließlich über die Hachenburger Straße in Richtung Langenbach. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Hinweise zum Fahrzeug und Fahrer werden an die Polizeiinspektion Betzdorf erbeten. Quelle: Polizei