Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

NEUWIED – CDU-Stadtratsfraktion setzt Zeichen der Solidarität – Stadtratsmitglieder spenden Aufwandentschädigung an Zoo und Schlosstheater – „Wir setzen ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Hahn. In der zurückliegenden Videokonferenz der Fraktion seien sich alle Mandatsträger schnell einig gewesen, dass sie mit ihrer Aufwandsentschädigung des Monats März einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der durch die Corona-Krise in Not geratenen Aushängeschilder in der Stadt leisten wollen.

„Gerade in der momentanen Ausnahmesituation, in denen keinerlei Einnahmen zu erzielen sind, die Kosten aber ungebremst weiter bedient werden müssen, ist es uns ein Anliegen zu helfen“, erläutert das Mitglied des Theaterrates Pascal Badziong die Motivation der Christdemokraten. Daher werde jedes Stadtratsmitglied der CDU-Fraktion den Zoo Neuwied und das Schlosstheater Neuwied mit der Spende der eigenen monatlichen Aufwandsentschädigung unterstützen. „Das dies sprichwörtlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann, ist uns klar, aber wir wollen mit unserer Unterstützung auch ein deutliches Signal an die Landesregierung in Mainz senden, die bisher außer Absichtserklärungen keinerlei Unterstützung gewährt hat“, sieht CDU-Fraktionschef Martin Hahn dringenden Handlungsbedarf. „Wir jedenfalls werden nicht tatenlos zusehen, wie durch die offenkundige Handlungsunfähigkeit der zuständigen Landesministerien zwei wichtige Leuchttürme in unserer Stadt finanziell am Abgrund stehen.

Von Soforthilfe kann – und dies gilt nicht nur für die beiden Institutionen, sondern auch für die Unternehmen in unserer Stadt sowie in unserem Bundesland – keine Rede sein. Die CDU-Fraktion werde, wenn die Landesregierung nicht in der Lage sei belastbare Sofort-Hilfe zu leisten, diese Hilfe in Form einer außerplanmäßigen Ausgabe im Stadthaushalt beantragen, beschließen und auch gewähren. „Wir werden dann als Stadt für den Erhalt von Zoo und Schlosstheater ins Obligo gehen und beide Einrichtungen für unsere Stadt erhalten“, kündigt CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Hahn an.

„Uns ist bewusst, dass wir noch viele weitere unterstützenswerte Institutionen in unsere Stadt haben, aber wir wollen mit unseren Spenden auch weitere Personen ermuntern, nach den eigenen Möglichkeiten sowie Vorlieben finanzielle Unterstützung zu leisten“, so Martin Hahn und er sagt weiter: „Die Stadt ist voll von kreativen, caritativen und kulturellen Angeboten, die oft mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement getragen werden. Beweisen wir in diesen schwierigen Zeiten, dass die Gemeinschaft Neuwied den Zusammenhalt weiter groß schreibt.“

Foto: Die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion hoffen, dass das Schlosstheater und der Zoo (wie auf dem Foto aus zurückliegenden Tagen zu sehen) bald wieder von vielen Menschen besucht werden können.