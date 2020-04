Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

HOF – Sachbeschädigung an Pkw in Hof – Am Mittwoch, 08. April 2020, kam es im Zeitraum zwischen 06:00 und 15:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, der in Hof auf einem Parkplatz im Kirchweg, hinter einer Apotheke abgestellt war. Der Geschädigte stellte bei Rückkehr an seinen Pkw diverse Lackbeschädigungen fest. Der Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Bereich.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer: 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de Quelle: Polizei