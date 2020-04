Veröffentlicht am 11. April 2020 von wwa

BERLIN – KREIS ALTENKIRCHEN – Gutes Zeichen für alle Pflegenden: Regierung fördert Maskenproduktion – Die Bundesregierung will, und das gilt auch für den Landkreis Altenkirchen, Firmen unterstützen, die ihre Anlagen umstellen, um dringend benötigtes Vlies zur Produktion von Atemschutzmasken herzustellen. Das hat das sogenannte Corona-Kabinett beschlossen.

„Dies ist ein wichtiges Zeichen für unsere Krankenhäuser, Ärzte, Altenpflegeeinrichtungen und alle Menschen, die sich zurzeit um einen sicheren Infektionsschutz bemühen“, sagt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel, auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag.

Der Parlamentarier ergänzt: „Wir wissen aus zahlreichen Gesprächen, wie dringend die Masken benötigt werden. Wir alle sind darauf angewiesen, dass gerade diejenigen, die in der Pflege arbeiten, gesund bleiben. Wir alle brauchen ihren Einsatz und sind dafür sehr dankbar!“

Das Wirtschaftsministerium unter Peter Altmeier (CDU) will für die Förderung zunächst 40 Millionen Euro bereitstellen. Diese sollen an Unternehmen gehen, die ihre Produktion für die Vliesproduktion in Deutschland umstellen oder erweitern. Der Vliesstoff dient in den Atemmasken als Filter.

„Die Betriebe sollen einen Zuschuss von 30 Prozent auf die Investitionskosten erhalten – wenn sie das produzierte Vlies 2023 ausschließlich an Firmen verkaufen, die medizinische Schutzmasken in Deutschland oder der EU herstellen“, bekräftigt Erwin Rüddel.