Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

BRUCHHAUSEN – Trunkenheit im Straßenverkehr – Fahrer ohne Führerschein – Am frühen Freitagnachmittag, 10. April 2020, meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er beobachtet habe, wie ein stark schwankender Mann in einen schwarzen PKW mit polnischen Kennzeichen eingestiegen und losgefahren sei. Da der Mitteiler dem Fahrzeug folgte, konnte eine Streife der Polizeiinspektion Linz zeitnah an das Fahrzeug, das die L 252 befuhr, herangeführt werden. Bei Bruchhausen wurde das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen und es stellte sich heraus, dass der 43jährige Fahrer sehr stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, so dass ihm letztlich eine Blutprobe entnommen wurde. Wie sich herausstellte, hatte sich der Fahrer das Fahrzeug ohne Wissen des Eigentümers „geliehen“. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er auch nicht. Mehrere

Strafverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet. Quelle: Polizei