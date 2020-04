Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 4.592 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle und 60 Todesfälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Ahrweiler 103 1 Altenkirchen 88 Alzey-Worms 120 1 Bad Dürkheim 254 4 Bad Kreuznach 145 1 Bernkastel-Wittlich 107 Birkenfeld 58 Bitburg-Prüm 128 2 Cochem-Zell 121 Donnersbergkreis 86 1 Germersheim 102 1 Kaiserslautern 83 Kusel 72 Mainz-Bingen 257 5 Mayen-Koblenz 296 4 Neuwied 197 2 Rhein-Hunsrück 133 Rhein-Lahn-Kreis 126 2 Rhein-Pfalz-Kreis 156 2 Südliche Weinstr. 131 1 Südwestpfalz 82 2 Trier-Saarburg 129 3 Vulkaneifel 90 1 Westerwaldkreis 262 9 Stadt Bisher bekannt Todesfälle Frankenthal 31 Kaiserslautern 84 1 Koblenz 206 8 Landau i.d.Pfalz 49 Ludwigshafen 164 1 Mainz 343 2 Neustadt Weinst. 81 1 Pirmasens 26 Speyer 45 Trier 84 Worms 127 5 Zweibrücken 26

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter vor Ort am Wochenende und an Feiertagen in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantänemaßnahmen gebunden sind, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert.