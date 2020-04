Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – GEBHARDSHAIN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: 87jähriger Mann in Gebhardshainer Seniorenheim verstorben – Kreisweit jetzt 95 Infizierte – Im Kreis Altenkirchen gibt es den ersten Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie: Ein 87-jähriger Mann, der positiv getestet wurde und an Vorerkrankungen litt, ist am Donnerstagabend, 9. April, im Gebhardshainer Alten- und Pflegeheim St. Vinzenzhaus verstorben. Darüber informiert die Kreisverwaltung Altenkirchen aktuell. Im St. Vinzenzhaus war am 7. April zunächst bei zwei Mitarbeitern und dann bei einem Bewohner das neuartige Corona-Virus nachgewiesen worden. Mit Stand von Freitag, 10. April, 12 Uhr, wurden dort bislang 12 Bewohner und 9 Beschäftigte positiv getestet.

„Unser Beileid gilt der Familie des Verstorbenen. Leider ist im St. Vinzenhaus eingetreten, was wir alle zu verhindern versuchen: Das Corona-Virus hat sich bei Bewohnern und Mitarbeitern ausgebreitet. Hochbetagte Menschen mit Vorerkrankungen sind leider enorm gefährdet“, sagte Landrat Dr. Peter Enders in einer ersten Reaktion am Freitag. Das Gesundheitsamt des Kreises hat mit der Hausleitung in den letzten Tagen alle nötigen Schutzmaßnahmen getroffen, um eine weitere Virus-Ausbreitung innerhalb der Einrichtung zu verhindern.

Die Gesamtzahl der seit Mitte März im Kreis Altenkirchen nachgewiesenen Covid-19-Infektionen liegt nun bei 95, am Vortag waren es zur Mittagszeit 82. Der im Vergleich zu den Vortagen starke Anstieg um 13 Fälle ist auf die Virus-Ausbreitung im St. Vinzenzhaus zurückzuführen. 48 der 95 infizierten Personen im Kreis sind genesen. Weitere Laboruntersuchungen laufen.

Der allergrößte Teil der Infizierten befindet sich in häuslicher Quarantäne. Zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation des Kirchener Krankenhauses und werden beatmet, ein Patient liegt auf Normalstation. Dazu kommen zwei Patienten aus Italien, die ebenfalls beatmet werden. Die Patienten aus Italien werden bei der Ermittlung der Infizierten-Zahlen für den Kreis nicht mitgezählt.