Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

A K T U E L L – BURGLAHR – Flächenbrand eines Waldstücks bei Burglahr-Heckerfeld – Am Freitagnachmittag, 10. April 2020, kam es zu einem Flächenbrand in Burglahr-Heckerfeld in einem Waldstück. Von dem Feuer waren insgesamt etwa 1.000 Quadratmeter Waldfläche betroffen. Die Feuerwehren der umliegenden Verbandsgemeinden aus Oberlahr, Flammersfeld und Weyerbusch konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Quelle: Polizei