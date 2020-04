Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

BOROD – Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Borod – Am Mittwoch, 08. April 2020, kam es in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr im Bereich des Friedhofs in Borod zu einem Diebstahl aus einem PKW. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Fahrzeug und entwendeten eine Ledermappe mit Dokumenten. Sollten jemandem im betroffenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein oder können andere sachdienliche Hinweise gegeben werden, bittet die Polizei Hachenburg um Mitteilung. Quelle: Polizei