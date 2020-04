KREIS NEUWIED – Land fördert Schulsozialarbeit in Stadt und Kreis Neuwied mit insgesamt 344.250 Euro

Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Sven Lefkowitz: Land fördert Schulsozialarbeit in Stadt und Kreis Neuwied mit insgesamt 344.250 Euro – Das Land fördert die Schulsozialarbeit in Stadt und Kreis Neuwied in diesem Jahr mit insgesamt 344.250 Euro, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig bekanntgegeben hat.

Dabei entfallen 168.300 Euro auf die Stadt Neuwied und 175.950 Euro auf den Kreis.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz sagt: „Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter leisten wertvolle Arbeit an unseren Schulen. Sie unterstützen und begleiten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bei schulischen wie privaten Fragen. Auch in dieser Zeit der Schulschließungen sind sie als Ansprechpartner sehr wichtig.“

Mit den Mitteln der Landesregierung werden die Kommunen unterstützt, die als Träger der Kinder- und Jugendhilfe für die Schulsozialarbeit zuständig sind.

Außerdem ergänzt Lefkowitz: „Mit diesen Geldern können 5,5 Stellen in der Stadt und 5,75 Stellen im Kreis für die Schulsozialarbeit finanziert werden.“

Das Land Rheinland-Pfalz stellt jedes Jahr rund zehn Millionen Euro für die Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen zu Verfügung. Dazu kommt der Unterstützungsfonds des Landes, mit dem Kommunen auch Integrationshelferinnen und -helfer sowie Schulsozialarbeiter finanzieren können. „Das Land unterstützt die Kommunen daher mit insgesamt 20 Millionen Euro pro Jahr in diesem Bereich“, so der Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz abschließend.