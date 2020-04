Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

ASBACH – Erneute Sachbeschädigung an Hauswand in Asbach – Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch, 07. bis 08. April 2020, zwischen 20:00 und 10:00Uhr kam es erneut zu einer Sachbeschädigung durch Aufsprühen von Farbe an einer Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Asbach durch unbekannte Täter. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei