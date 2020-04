Veröffentlicht am 10. April 2020 von wwa

WINKELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 10 – Jugendlicher Kradfahrer schwer verletzt – Am Donnerstagnachmittag, 09. April 2020, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 17jähriger Kradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die K 10 aus Richtung Hattert kommend in Richtung Winkelbach. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve zu Fall, wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die K 10 war für circa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. Quelle: Polizei