Veröffentlicht am 9. April 2020 von wwa

NEUWIED – Kids bastelten Ostergrüße für Senioren – Das Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt und die AWO-Jugendarbeit hatten Neuwieder Kinder dazu aufgerufen, Ostergrüße für Menschen in Pflege- und Senioreneinrichtungen zu basteln. Vom selbst gemalten Bild bis zum kleinen Osterkorb ließen sich die Kids einiges einfallen, um den Senioren eine Freude zu machen. Selbst für das Personal von Pflegeheimen war ein toller Korb dabei. Ein besonderes Lob für ihr fleißiges Engagement ging an die Notgruppe der KiTa Neuwieder Kinderschiff. So konnte vorm Osterfest die erste Lieferung der Frühlingsgrüße übergeben werden.